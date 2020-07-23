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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты Алмазбека Атамбаева обжаловали приговор

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева обжаловали приговор Первомайского районного суда Бишкека о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил юрист Замир Жоошев.

По его словам, апелляцию подали сегодня. «Как я уже говорил ранее, приговор Первомайского райсуда по делу Батукаева вынесен 23 июня этого года. Значит, его можно обжаловать до 23 июля включительно, что мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, и сделали. Однако не дождавшись поступления жалобы от нас, дело уже передали в городской суд, а там успели назначить процесс. Но он сегодня не состоялся», — отметил Замир Жоошев.

Азиз Батукаев досрочно освободился из тюрьмы и улетел в Чечню в апреле 2013-го. Уголовное дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре. Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Отметим, что 15 обвиняемых заключили соглашение о сотрудничестве со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160448/
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