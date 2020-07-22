Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России

Представительство МВД КР в России начало проверку по факту призывов к насильственным действиям в отношении кыргызстанок. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.

Читайте по теме Группа «патриотов» обещает жестоко наказывать кыргызок за дружбу с иностранцами

Уточняется, что провокационный видеоролик начали распространять со вчерашнего дня.

«В самое ближайшее время сотрудники представительства МВД КР в России встретятся с кыргызской диаспорой и обговорят действия для прекращения подобных заявлений от соотечественников. Подробную информацию мы сразу же сообщим», — рассказали в диппредставительстве.

Отметим, что очередная группа молодых людей из Кыргызстана, которые находятся в РФ на заработках, призывает наказывать девушек в Москве, встречающихся с иностранцами. Видео их обращения к мигрантам в России опубликовано в социальной сети.

Напомним, что в 2016 году в Москве появилась группа молодых ребят из КР, которые нападали на кыргызских девушек и устраивали им унизительные допросы. Некоторых из них жестоко избивали.

Тогда хулиганов нашли. Но сотрудники МВД ограничились лишь воспитательной беседой.