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Общество

Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России

Представительство МВД КР в России начало проверку по факту призывов к насильственным действиям в отношении кыргызстанок. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.

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Уточняется, что провокационный видеоролик начали распространять со вчерашнего дня.

«В самое ближайшее время сотрудники представительства МВД КР в России встретятся с кыргызской диаспорой и обговорят действия для прекращения подобных заявлений от соотечественников. Подробную информацию мы сразу же сообщим», — рассказали в диппредставительстве.

Отметим, что очередная группа молодых людей из Кыргызстана, которые находятся в РФ на заработках, призывает наказывать девушек в Москве, встречающихся с иностранцами. Видео их обращения к мигрантам в России опубликовано в социальной сети.

Напомним, что в 2016 году в Москве появилась группа молодых ребят из КР, которые нападали на кыргызских девушек и устраивали им унизительные допросы. Некоторых из них жестоко избивали.

Тогда хулиганов нашли. Но сотрудники МВД ограничились лишь воспитательной беседой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160305/
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