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Общество

20 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Орозбекова, Курманджан Датки, Фрунзе, Кирова, Салиевой, 8-й микрорайон, 10, 15; детский сад № 142, жилмассив «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, Набережная, Чон-Курганская), отрезок улицы Месароша;
  • 10.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 2;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 26, улица Киевская, 199;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Дордой» (2-я улица);
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Рижской, Тифлисской, Победы, Кара-Балтинской, Коммунаров, Уральской, переулок Алданский;
  • 9.30-15.00 — отрезок улицы Фучика.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Проектируемая), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Васильевка (улица Комсомольская), Кок-Джар (улица Уметалиева), Лебединовка (улицы Мичурина, Ленина), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Сокулук, Новопавловка (улицы Лавровых, Крупской, Фрунзе);
  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Новоаларчинская, Новая, Первомайская, Некрасова, Лермонтова, Победы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Фрунзе), Сретенка (улица Крупской), Крупское (улицы Мира, Садовая);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева, 16, 18, 19);
  • 13.00-17.00 — села Эриктуу, Ийри-Суу;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Первомайская, Советская, переулки Кузнечный, Школьный);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Чкалова), Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159838/
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