20 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Орозбекова, Курманджан Датки, Фрунзе, Кирова, Салиевой, 8-й микрорайон, 10, 15; детский сад № 142, жилмассив «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, Набережная, Чон-Курганская), отрезок улицы Месароша;

10.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 2;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 26, улица Киевская, 199;

9.30-17.00 — жилмассив «Дордой» (2-я улица);

9.00-11.00 — отрезки улиц Рижской, Тифлисской, Победы, Кара-Балтинской, Коммунаров, Уральской, переулок Алданский;

9.30-15.00 — отрезок улицы Фучика. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Проектируемая), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Васильевка (улица Комсомольская), Кок-Джар (улица Уметалиева), Лебединовка (улицы Мичурина, Ленина), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Сокулук, Новопавловка (улицы Лавровых, Крупской, Фрунзе);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Новоаларчинская, Новая, Первомайская, Некрасова, Лермонтова, Победы);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Фрунзе), Сретенка (улица Крупской), Крупское (улицы Мира, Садовая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева, 16, 18, 19);

13.00-17.00 — села Эриктуу, Ийри-Суу;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Первомайская, Советская, переулки Кузнечный, Школьный);

Кантский РЭС