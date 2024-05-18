Анимационный сериал, комедия и триллер. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут продолжения уже полюбившихся проектов. Среди них два мультфильма, американский мистический и британский комедийный сериалы.
Никки (Эстер Смит) и Джейсон (Рейф Сполл) очень хотят ребенка и решаются на усыновление. Но готовы ли они стать родителями и отказаться от привычного образа жизни? Это предстоит решить комиссии по усыновлению.
Во втором сезоне мы узнаем о последствиях конфликта Орсона Леру и Кристен Бушар. Сюжетная линия Бена Шакира получит дополнительное развитие: он столкнется с ночными ужасами и самыми темными страхами.
Действие этой сатирической комедии происходит на Земле, уничтоженной инопланетянами. Смогут ли выжившие восстановить Америку и создать более совершенный союз?
Кларк Кент (Джек Куэйд) создает свою тайную личность Супермена и принимает роль героя Метрополиса, одновременно разделяя приключения и влюбляясь в Лоис (Элис Ли), звездную журналистку, которая берет под свое крыло Джимми Олсена (Ишмель Сахид).
- Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
- О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.