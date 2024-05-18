Изнасилований и тяжких травм во время ночных протестов в Бишкеке не было

В главном управлении внутренних дел Бишкека прошло экстренное рабочее совещание по ночным беспорядкам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

В совещании участвовали начальник ГУВД Бишкека полковник милиции Азамат Токтоналиев, заместители начальника, руководители районных управлений внутренних дел.

Всем начальникам служб поставлены задачи по проведению комплексно-профилактических мероприятий с иностранными студентами и гражданами, проживающими в Бишкеке. Поручено вести ежедневный мониторинг ситуации на территории города.

Первые руководители при поступлении информации должны незамедлительно реагировать, лично выезжать на любые вызовы по скоплению людей.

В рамках возбужденного уголовного дела в изолятор временного содержания водворены четверо иностранцев, проводятся следственные действия. По прошедшим беспорядкам фактов тяжких телесных повреждений, изнасилований не регистрировано. Сейчас обстановка в столице стабильная.

«ГУВД Бишкека призывает горожан и гостей столицы не вестись на провокации, не вводить общественность в заблуждение и не распространять ложную информацию. В противном случае все виновные будут привлечены к ответственности. Убедительная просьба сообщать о противоправных действиях по круглосуточному короткому номеру 102», — говорится в сообщении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.