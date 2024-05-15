16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.30 — микрорайон «Учкун-2», улица Путейская;

9.00-18.00 — 7-й микрорайон, 16/2, 37 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Азовской, Альпийской, Брянской, Карабалтинской, Кудрука, Победы, Уральской, Харьковской, Фучика, Ленской, Кызыл-Аскерской, Березовой, Коммунаров, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — отрезки улиц Каширской, Огонбаева, переулок Таллинский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Кун-Кочо, Кырк-Кочо, Арабаева), улица Токтоналиева, 42, отрезок улицы Месароша, жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-1 — Эне-Сай-15, Орхон, Курманджан Датки), село Маевка (Тепличный переулок, улицы Полевая, Тепличная, Садовая, Контур, Ала-Арчинская, Восточная, Молодая Гвардия, Строительная, Больничная, Скворцова), жилмассив «23 га» (улицы Замандаш, Келечек, Берекет, Биримдик);

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Таш-Рабат);

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Онежская, Корельская, Таалай, Улан, Абдрахманова, Жениш).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская от Чекиш-Ата до объездной, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Карла Маркса (улицы Молодая Гвардия, Веселая, МТФ), Чон-Таш (улицы Сопубек, Восточная, Проектируемая, Чокморова), Бир-Булак (улицы Эсенбай-Ата, Молодежная, Бейшембаева, Арычная, жилмассивы «32», «40 га»);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Северная, Советская, Октябрьская, Токтогула, Южная, Фрунзе, Школьная, Ленина, Горького, Красноармейская, Пушкина, Проектируемая, Полярная, тупик Советский, улицы Кирова, Токтогула), Новопавловка (улицы Фрунзе, Школьная, Проектируемая, Крупской, Репина, Деповская, Пограничная, Западная, Ала-Арчинская, Усупбаева, новостройка «Ала-Тоо», жилмассив «ТЭЦ-2», улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиев, Ынтымак, Тынчтык, жилмассив «Тынчтык»);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова), поселок Северный (улицы Калинина, Советская, Панфилова, Киргизская), села Сокулук (улицы Железнодорожная, 8 Марта, переулок Железнодорожный, улицы Кирова, Жаштык, Советская, Краснодарская, Белинского, Новая, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулок Ленина), Дон-Алыш (улица Доналыш), 1 Мая (улица Малобек), Шалта (улицы Иманалы, Осмона, Боромбаева, Шабданалы, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), город Шопоков (улица Вокзальная);

9.00-19.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Плодоовощная, Ала-Арча, Селекционная, Новая), Достук, Джал (улицы Проектируемая, Калтар), Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Новая, Раманкула, Коновалова, Багорная, 2-я Кавказская, Кавказская, Шарбашатская, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Кун-Туу (улица Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Учительская, Громова, Суворова, Первомайская, Пограничная, Владимирова, Луговая, Панфилова, Агрономическая, Тихая, Фурманова, Студенческая, Труда, Молодежная, Фрунзенская, Ананьево, Комсомольская, Тулебердиева, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Киргизская, Оборонная, Чуйская, Орджоникидзе, Интернациональная, Кооперативная, Буденного);

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Молодежная, Владимирова, Шевченко);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

9.30-14.00 — село Новониколаевка (улицы Крупской, Ленина, Калинина, Пограничная, Кирова);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Петровка (улица Озерная), Торт-Куль, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Сретенка (улица Первомайская);

9.00-17.00 — села Темен-Суу, Александровка (улицы Комсомольская, Колхозная, Буденного, Луговая, верхняя зона), Беловодское (улица Космическая), Плодопитомник;

8.00-16.00 — село Беш-Терек;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Северная), Орто-Арык (улица Токтогула);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 4-6);

9.00-12.00 — Токмак (улицы Береговая, Узбекская, Комсомольская, Фучика, Казахстанская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ключевая, Линейная, Садовая);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Кировское (улицы Центральная, Авизова, Гагарина, Зеленая, Юбилейная, Прудовая, Суворова, Южная, Кутузова, Полевая, Садовая), Котовское, Дружба (улица Маркса);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Центральная, скважина), Каинды (улица Мамбетова);

Иссык-Атинский РЭС