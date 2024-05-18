Кабинет министров Кыргызстана осуждает попытки провокации на межэтнической почве

Кабинет министров Кыргызстана выступил с заявлением после протестов против иностранцев в ночь с 17 на 18 мая 2024 года в Бишкеке. Текст заявления распространила пресс-служба кабмина.

«Кабинет министров решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях», — говорится в заявлении.

Кабмин опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят «тщательное расследование всех обстоятельств имевших место правонарушений». Всех виновных установят и привлекут к ответственности в соответствии с законом, отметили в кабмине.

«На протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц. Всякие инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства, которыми всегда славился наш народ. Власти Кыргызстана приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Наши силы правопорядка будут решительно пресекать любые попытки нарушить общественный порядок», — заключили в кабмине.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.