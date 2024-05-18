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Посольство Пакистана сообщило об отсутствии жертв среди своих граждан

Посольство Пакистана в Кыргызстане сообщило об отсутствии жертв среди своих граждан в результате ночных протестов против иностранцев, которые прошли в ночь с 17 на 18 мая 2024 года в Бишкеке.

Ранее некоторые пакистанские СМИ опубликовали информацию о трех убитых в результате инцидента. В посольстве Пакистана в КР отметили, что эта информация не подтверждена.

Посольство рекомендует студентам из Пакистана оставаться дома до нормализации ситуации.

Посольство Индии в Бишкеке также опубликовало аналогичную рекомендацию для своих граждан.

«Мы поддерживаем связь с нашими студентами. В настоящее время ситуация спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться дома и в случае возникновения каких-либо проблем связаться с посольством», — отмечается в заявлении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294333/
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