Протесты против иностранцев. Кыргызстан попросил Пакистан провести работу со СМИ

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев встретился с послом Пакистана в Кыргызстане Хасаном Али Зайгамом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Пакистанскую сторону информировали о произошедшем инциденте с участием иностранных граждан и принятых правоохранительными органами Кыргызстана мерах по пресечению противоправных действий и обеспечению общественного порядка.

Кыргызская сторона также обратилась к пакистанской стороне с просьбой провести разъяснительную работу среди представителей средств массовой информации Пакистана о нераспространении недостоверной информации об инциденте.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев заверил посла Пакистана, что ситуация находится под контролем компетентных органов Кыргызстана.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.