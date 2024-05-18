Продуктовая корзина Бишкека на 18 мая. Подорожали капуста, хлеб и картофель

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали хлеб, картофель, капуста и яблоки. Подешевели огурцы, помидоры, перец, лук и груши.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 263 сома — до 6 тысяч 349 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года цена продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 79 сомов, или в два раза. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го она снизилась на 285 сомов, с начала года — на 359 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. С потеплением постепенно начали снижаться цены на свежие овощи, что сразу же сказывается на всей стоимости корзины.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023-го — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта прошлого года — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.