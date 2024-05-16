17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 34/1 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Широкой, Керамической, жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак, Учкун, Путейская);

12.00-17.00 — отрезки улиц Менделеева, 7 Апреля;

9.30-18.00 — 4-й микрорайон, 14, 14а, 14б, 15, 15а;

8.00-18.00 — отрезки улицы Менделеева, Толстого, Путепроводной;

9.00-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Линейной;

9.00-17.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я, Кайназаровой, Сад), жилмассив «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей), улица Токтоналиева, 48;

9.00-16.00 — отрезки улицы 50 лет Победы, переулков Лугового, Кожобергенова.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Ленина, Шоссейная, Куйбышева, Киевская), Лебединовка (улица Лермонтова, проспект Победы), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Летняя, Советская, Озерная, Ленина, Маркса, Энгельса, Садовая, Молодежная), Лебединовка (улицы Калинина, Замандаш), Таш-Добо (улицы Школьная, Горького, Кооперативная, Абыкан-Ата, Ленина);

10.00-15.00 — село Кара-Жыгач;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Военно-Антоновка (улица Полярная), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык»), Дон-Алыш (улица Дон-Алыш), 1 Мая (улица Малобек), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), город Шопоков (улица Вокзальная);

9.00-18.00 — села Ново-Павловка (улицы Тынчтык, Усупбаева), Сокулук (улицы Железнодорожная, Краснодарская, Ленинградская, Кирова, Калинина, Советская);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Алексеевка (улицы Центральная, Фрунзе, Калинина), Петропавловка (улицы Пограничная, Восточная, Кирова), Ново-Николаевка (улица Пушкина), город Кара-Балта (улицы Садовая, Куйбышева, Ленинградская);

Московский РЭС

9.00-16.00 — села Плодопитомник (улицы Пржевальского, Мира, Горная, Центральная), Сретенка (улица Первомайская);

9.30-18.00 — село Темен-Суу (улицы Ак-Башат, Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Украинская, Бакирова, Кара-Суу);

9.30-17.00 — село Ак-Башат (улица Комсомольская);

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Космическая), Ак-Суу (улицы Пржевальского, Горная, Мира, Ягодная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Центральная, Октябрьская, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова), Орто-Арык (улица Джолдошбаева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова, Калинина, Первомайская, Советская, Уральская), Ак-Сай (улица Ала-Тоо);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы (улицы Чолжиева, Центральная);

Токмакский РЭС

13.00-17.00 — город Токмак (улица Татарская);

Кеминский РЭС

9.00-13.00 — село Каинды (улица Токонбаев);

9.00-17.00 — город Кемин (улица Жибек Жолу);

9.00-16.00 — села Кичи-Кемин, Жаны-Жол;

Кантский РЭС