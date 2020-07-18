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Общество
Сюжет: Полезные советы

Карантинное лето. Где можно провести выходные с пользой для здоровья

В выходные в столице будет жарко. Но как быть, если хочется и отдохнуть, и провести время с пользой, а еще ведь нужно соблюдать правила социального дистанцирования. Вариантов решения проблемы может быть множество — озера, горячие источники, конные прогулки или рыбалка.

Главное, соблюдайте меры предосторожности и старайтесь избегать мест массового скопления людей.

Отдых на свежем воздухе может быть вполне полезен, если не пренебрегать советами медиков.

Где можно поплавать?

из интернета
Фото из интернета. В Иссык-Ате можно не только прогуляться по горам, но и искупаться в горячих источниках

Если вам надоели действующие в Бишкеке бассейны и аквапарки, то можно совместить приятное с полезным — съездить в горы и заодно поплавать в бассейне с теплой минеральной водой. Плюс еще и в том, что посетителей здесь меньше, чем в городских бассейнах.

Ближайшие находятся в Аламединском ущелье. Всего в 25 километрах от столицы, за селом Кой-Таш, расположен отель Jannаt Resort. Здесь можно воспользоваться акциями выходного дня и провести субботу-воскресенье в уютном месте, а можно просто посетить СПА-зону. Выбирайте, что больше подходит именно вам.

Бассейн на открытом воздухе расположен в Иссык-Атинском ущелье в одноименной курортной зоне, которая принимает посетителей круглогодично. Преимущество в том, что сегодня на этой территории есть сразу несколько бассейнов с теплой водой на любой вкус и кошелек. Поэтому вы всегда можете выбрать место, где будет меньше людей, чтобы не подвергать себя риску.

Если горячие источники не для вас, то можно отправиться в центр отдыха «Полигон». Он находится сразу за Кантом. Преимущество центра в том, что на его территории есть бассейн.

Есть и совсем экономичный вариант — поехать отдыхать к ближайшему водоему. В окрестностях Бишкека поплавать можно в Ала-Арчинском водохранилище или водоеме ГЭС-5. Но помните, что знойным выходным днем отдыхающих там может быть очень много, поэтому и уединенное местечко можно и не найти.

Изучаем достопримечательности

из интернета
Фото из интернета. Башня Бурана - памятник истории империи Караханидов

Провести выходные можно, изучая достопримечательности родного края. И для этого совсем не обязательно ехать очень далеко. Окраины столицы вполне подойдут для того, чтобы познакомиться с историей и архитектурой родного края.

Например, можно посетить мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Музей-мемориал памяти жертв сталинских репрессий находится в 30 километрах от столицы, в поселке Чон-Таш. В мемориал входят скульптурная композиция и музей. Здесь же расположена могила великого писателя Чингиза Айтматова.

В 38 километрах от Бишкека, в Иссык-Атинском районе Чуйской области расположен один из самых известных в Кыргызстане памятников археологии — Краснореченское городище. В свое время здесь обнаружены остатки древнего города Навеката (Новгорода), входящего в цепь сателлитов Великого шелкового пути. Принято считать, что город процветал в VII-XII веках нашей эры.

Можно посмотреть башню Бурану, которая находится в Чуйской области за Токмаком. Стоит подняться на самый ее верх, а также посмотреть территорию вокруг. Там расположены остатки трех мавзолеев, небольшой музей и «сад 80 камней» — скопление балбалов. Их нашли на древнетюркских могильниках в Чуйской области.

Ловись, рыбка!

из интернета
Фото из интернета. Отличный вариант для выходных - рыбалка

Отличным вариантом отдыха в жаркие выходные может стать рыбалка. Благо, что всего в получасе езды от города расположено несколько рыболовных хозяйств.

В селе Кара-Жыгач находится рыболовное хозяйство «Форель». Здесь можно как половить рыбу, так и просто насладиться блюдами европейской и восточной кухни.

В селе Кашка-Суу расположена база «Форель-1». Здесь есть свое форелевое хозяйство и база отдыха для любителей рыбалки. Имеются прокат лодок и катамаранов, банкетный зал, беседки, спортивная площадка и детский уголок.

База отдыха «Форель» есть и в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка). На ее территории расположены гостиница, бассейн, детская площадка и пикниковая зона.

В селе Новопокровка, на территории базы отдыха Fazenda carplake есть свое озеро с живыми карпами. Из развлечений здесь предусмотрены рыбалка и катание на лошадях.

Одно из самых известных «рыбных» мест в окрестностях Бишкека — центр отдыха Royal fish. Сейчас центра, где можно отдохнуть и половить рыбу, два — в селах Арашан и Степном.

В селе Степном есть и спортивно-рыболовная база «Клевое место». Так что вполне можете выбрать, где будет комфортнее отдыхать.

На объездной автодороге расположился центр отдыха «Дача». Всем желающим предлагают рыбалку, шашлыки на свежем воздухе, игры и хорошую детскую площадку.

Конные прогулки

из интернета
Фото из интернета. Конные прогулки - это новые эмоции и заряд бодрости

Если бассейны, центры отдыха и рыбалка не для вас, можно в выходные покататься на лошадях. Единственный минус — в окрестностях Бишкека не так много мест.

Катание на лошадях и обучение верховой езде предлагает своим гостям центр отдыха Health Club. Он расположен в селе Орто-Сай. Кроме того, на территории центра есть бассейн для взрослых и детей и кафе.

Совсем недавно в селе Кок-Жар открылся загородный центр отдыха HYDE PARK, где предлагают конные прогулки, обучение верховой езде, катание на пони. На территории также есть гостиница, ресторан и контактный зоопарк.

В селе Арашан организацией конных прогулок занимается компания Tulpar. У нее в собственности несколько лошадей, на которых можно покататься по окрестностям села.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159833/
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