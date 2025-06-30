«Президент Садыр Жапаров в последние три дня спит в самолете», — сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время своей рабочей поездки в Джалал-Абадскую область и предупредил чиновников о наказании за отдых в выходные дни и заграничные отпуски.

Председатель спецслужбы напомнил, что он, как руководитель, работает, несмотря на выходные дни, праздники. Президент тоже.

«Садыр Жапаров как глава государства строит международные отношения. В последние три-четыре дня спит только в самолете. Прилетел из Малайзии, заправился в аэропорте «Манас», не съездив домой, вылетел в Минск. Ночью прилетел обратно. Некоторые думают, что он наслаждается жизнью. Нет. Поэтому местные власти, госчиновники должны так работать. Не должно быть такого, чтобы в субботу и в воскресенье один поехал на озеро, другой — в горы, третий — в отпуск за рубеж. Если увидим такое, то мы этого госслужащего привлечем к ответственности и снимем с должности», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Напомним, летом 2023-го глава ГКНБ Камчыбек Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле и брать отпуска.

«Раз пришли работать министрами, работайте. Не надо кататься на машине и отдыхать, если народ отдыхает. Мы должны много работать. Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!» — заявлял он.