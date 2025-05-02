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Общество

Пять советов от финансового эксперта, как накопить на отдых

С приближением лета все чаще задумываешься о том, как организовать долгожданный отдых. Однако семейная поездка в сезон отпусков обычно требует немалых затрат, поэтому начинать откладывать деньги лучше заранее.  

24.kg
Фото 24.kg. Буажар Абдыкадырова

Как правильно накопить на отдых, рассказала 24.kg мастер-тренер по финансовой грамотности Национального банка и эксперт по личным финансам Буажар Абдыкадырова.

Сегодня все больше людей работают в так называемой гиг-экономике — системе краткосрочной занятости, где сотрудники выполняют отдельные задачи и не закреплены за работодателем штатным договором. Это может приносить хороший доход, однако нестабильность заработков требует финансовой дисциплины и грамотного управления деньгами.

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Важно помнить: даже стабильная работа не гарантирует накоплений, если не развивать финансовую привычку откладывать регулярно. Без правильного отношения к личным финансам достичь материального благополучия сложно. Чтобы накопить на любую цель — не только на отдых — эксперт советует придерживаться следующих правил:

1. Регулярно откладывайте 5–7 процентов от дохода

Начать стоит с небольшой суммы — всего 5–7 процентов от дохода. Это так мало, что вы даже не заметите их отсутствие в повседневных тратах. Например, при зарплате в 40 тысяч сомов 5 процентов — это 2 тысячи сомов в месяц, или всего 66 сомов в день. За год, даже при минимальных банковских процентах, вы сможете собрать более 27 тысяч сомов.

2. Конкретизируйте цель накоплений

Деньги легче накапливаются на четко сформулированные цели. Дайте вкладу «имя» — например, «Отдых на Иссык-Куле 2025» или «Путешествие в Турцию». Это поможет поддерживать мотивацию и ускорит процесс накоплений.

3. Будьте гибкими

Не стоит расстраиваться, если к началу лета не получится собрать всю необходимую сумму. В Кыргызстане много мест, где можно прекрасно отдохнуть осенью, зимой или весной. Главное — не терять мотивацию откладывать деньги регулярно.

4. Оценивайте риски при выборе способов накопления

Изучайте не только потенциальную прибыль, но и риски вложений. Помните: если обещанная доходность существенно выше средней ставки по депозитам, скорее всего, перед вами мошенническая схема.

5. Откройте для себя внутренний туризм

Климатические изменения делают летнюю жару особенно тяжелой для горожан. В качестве альтернативы можно провести отпуск в более прохладных регионах Кыргызстана. Внутренний туризм поможет сэкономить средства, поддержит местный бизнес и подарит незабываемые впечатления. Чистый воздух, прохлада и цифровой детокс иногда оказываются лучше отдыха за границей.

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Финансовая грамотность — это основа материального благополучия.

Буажар Абдыкадырова

Начав с небольших шагов уже сегодня, вы сможете позволить себе отдых мечты без стресса и долгов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327651/
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