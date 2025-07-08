Более 1,3 тысячи учащихся профлицеев Кыргызстана отдохнут в летних лагерях

В 2025 году более 1,3 тысячи учащихся профессиональных лицеев со всего Кыргызстана смогут отдохнуть в лагерях труда и отдыха под единым названием «Келечек».

По данным Министерства просвещения, лагеря организованны на базе:

профессионального лицея № 85 в селе Кош-Коль Иссык-Кульской области;

профессионального лицея № 39 в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

«В этом году на участие в программе подали 1 тысячу 371 заявку от профессиональных лицеев. Из них 1 тысяча 241 учащийся из 66 лицеев выбрали лагерь на побережье Иссык-Куля, а 130 учащихся из девяти лицеев проведут лето в Токтогульском районе», — отметили в ведомстве.

На организацию отдыха, включающего образовательные и творческие мероприятия, из государственного бюджета выделили 4,5 миллиона сомов.