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Общество

В первый день мая на отдых за пределы Бишкека выехало более 4 тысяч автомобилей

В первый день мая на отдых за пределы Бишкека выехало более 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В ведомстве напомнили, что при возвращении в город транспортные средства будут проверяться.

«Поэтому настоятельно просим не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Ожидается, что вечером, при возвращении этих машин в город, транспортный поток значительно возрастет. В связи с этим сотрудники ГУОБДД работают в усиленном режиме, установлены контрольно-пропускные посты на въездах в город», — говорится в сообщении.

Сотрудники, регулируя дорожное движение, останавливают и проверяют въезжающие автомобили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328087/
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