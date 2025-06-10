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Общество

На летний отдых в «Алтын-Балалык» отправили 500 детей из уязвимых категорий

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров лично проконтролировал отправку на отдых первого потока детей из уязвимых категорий в рамках летней оздоровительной кампании.

Отдых ребят стартовал уже сегодня и продлится до 22 июля. В первом потоке отправили 500 детей из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей. Всего в рамках программы планируется шесть потоков, в которые войдут 1 тысяча 200 детей — 1 тысяча подростков и 200 ребят с инвалидностью. Последние в сентябре пройдут реабилитацию в центре «Алтын-Балалык».

«На организацию летнего отдыха из государственного бюджета выделено 15 миллионов сомов. Кроме того, 600 детей с инвалидностью получили поддержку за счет Президентского резервного фонда с сентября 2024-го по февраль 2025 года», — сказал министр.

В каждом потоке обязательно участвуют дети с ограниченными возможностями. Программа направлена на поддержку здоровья и благополучия детей из социально уязвимых групп в летний период.

«Министерство ежегодно организует отдых и оздоровление ребят из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, подопечных, сирот и ребят, нуждающихся в особых условиях ухода, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332081/
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