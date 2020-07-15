После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану

На территории Нацгоспиталя установили камеры видеонаблюдения и охрану. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По ее данным, в целях отслеживания потока больных и неправомерных действий со стороны граждан в отношении медработников в центре урологии установлены четыре камеры видеонаблюдения.

На территории Национального госпиталя установлена охрана из числа сотрудников МВД.

Минюст также передал научному центру пульсоксиметры, кислородные концентраторы, респираторные маски и помог в проведении ремонта санитарных узлов и установке двух душевых комнат в отделении челюстно-лицевой хирургии и при содействии министерства перечислено 500 тысяч сомов.