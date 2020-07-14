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Общество

В Бишкеке 78 выпускников школ получили аттестат особого образца

В Бишкеке 78 выпускников школ получили аттестат особого образца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, в этом году в Бишкеке школу окончили 6 тысяч 592 выпускника, 9-й класс — 13 тысяч 310.

«Этот учебный год стал самым необычным для детей и родителей. Из-за пандемии дети учились, сдавали экзамены и готовились к поступлению дистанционно. Каждый год отличившиеся в учебе школьники проходят дополнительное тестирование «Алтын тамга», чтобы получить аттестат с отличием о среднем общем образовании. В этом году его получили 78 выпускников», — рассказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159417/
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