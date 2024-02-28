Свидетельство об окончании школы и аттестат будут выдаваться бесплатно

Свидетельство об основном общем образовании и аттестат о среднем общем образовании выпускникам будут выдаваться бесплатно. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки.

Руководители школ и иные лица не имеют права требовать деньги за эти документы государственного образца.

Если необходимо получить дубликат документа, то стоимость составит за копию с приложением 50 сомов, аттестата с отличием — 50 сомов, свидетельства — 20 сомов.

С 2024 года министерство начало оцифровку документов государственного образца выпускников школ. В настоящее время проводится апробация в 10 школах республики: по школе из областей, городов республиканского значения и одной частной школе. Также для специалистов отделов образования районов и городов проведены семинары по заполнению электронных аттестатов и свидетельств.

В 2023-2024 учебном году ожидается выпуск более 128 тысяч девятиклассников и более 73 тысяч одиннадцатиклассников.