В Бишкеке треть сотрудников скорой помощи болеет пневмонией и коронавирусом

В Бишкеке треть сотрудников Центра экстренной медицины болеет пневмонией и коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов.

По его словам, в день на станцию скорой поступает 4-5 тысяч звонков. Медработники не успевают.

«У нескольких медиков подтвержден коронавирус, у остальных — пневмония и ОРВИ. За сутки оформляется около 700-800 вызовов. Кого-то консультируем по телефону. В день на линии выходят 30-35 бригад. Естественно, они не успевают», — сказал Егор Борисов.