19:02
USD 77.80
EUR 88.13
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке треть сотрудников скорой помощи болеет пневмонией и коронавирусом

В Бишкеке треть сотрудников Центра экстренной медицины болеет пневмонией и коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов.

По его словам, в день на станцию скорой поступает 4-5 тысяч звонков. Медработники не успевают.

«У нескольких медиков подтвержден коронавирус, у остальных — пневмония и ОРВИ. За сутки оформляется около 700-800 вызовов. Кого-то консультируем по телефону. В день на линии выходят 30-35 бригад. Естественно, они не успевают», — сказал Егор Борисов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159055/
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад
На Иссык-Куле в аварии погибли четыре человека
Служба 103 работает в аврале: количество вызовов в сутки достигло 4 тысяч 900
В скорой аврал: число обращений с пневмонией увеличилось в три раза
Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи
В Бишкеке в карету скорой помощи врезался КамАЗ. Пострадали врачи
Четыре водителя бишкекской скорой помощи заразились коронавирусом
В Баткене в результате ДТП пострадали четыре человека
Здание Центра экстренной медицины на ремонте. Но служба работает
Не получили обещанные выплаты. Флешмоб устроили медики скорой помощи Армавира
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках не&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках не тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
10 июля, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: фотоохота и йога Афиша Бишкека на выходные: фотоохота и йога
18:22
В Бишкеке треть сотрудников скорой помощи болеет пневмонией и коронавирусом
18:02
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $732
17:52
Премьер вновь попросил фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам
17:44
Сельчане обеспокоены: возрос поток прибывающих из столицы в Ошскую область