Люди падают на улицах. Директор ЦСМ Балыкчи прокомментировала шокирующее видео

В Балыкчи люди падают на улицах, а поликлиника закрылась, потому что все медики заболели. Шокирующее видео опубликовали пользователи соцсетей. В частности, в Twitter роликом поделилась известная правозащитница Динара Ошурахунова.

На кадрах видна очередь у дверей местной поликлиники, люди толпятся и не могут попасть внутрь здания. Недалеко возле машины парню стало плохо, он еле стоит на ногах, сопровождающий его мужчина пытается увести его.

«Я увидела наконец-то это видео про Балыкчи. Сразу скажу, очередь появилась вчера, потому что поликлиника закрыла двери из-за нехватки медиков, болеют. Плюс безопасный режим. Парня повели в скорую, она находится на задней стороне», — написала Динара Ошурахунова.

Я увидела наконец-то это видео про Балыкчы. Сразу скажу. Очередь появилась вчепа, потому что со вчера поликлиника закрыла двери. из-за нехватки медиков, болеют. Плюс безопасный режим. Парня повели в Скорую, она находится на задней стороне. pic.twitter.com/RWlWy8YyLi — Dinara (@DinaraOM) July 7, 2020

Автор видеоролика рассказывает, что в местный ЦСМ впускают ограниченное число больных. «Посмотрите на поликлинику Балыкчи. Люди падают, никакой помощи нет, врачи не приходят, даже если их зовут. Человек находится при смерти. Страшно. Впускают только по одному-два человека. Бедному парню тяжело. У него уже судороги», — комментирует он.

Директор ЦСМ Балыкчи Дамира Мусабаева в комментарии 24.kg опровергла информацию о закрытии поликлиники из-за нехватки медперсонала.

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«Многие медики сейчас болеют, но, чтобы совсем пациентов не обслуживали, такого нет. Врачи продолжают принимать больных. Поликлиника работает в штатном режиме, и у нас все хорошо», — заверила она.

Очередь возле здания Дамира Мусабаева объяснила отсутствием оборудования в поликлиниках близлежащих районов. По ее словам, все желающие пройти флюорографию едут именно в их поликлинику, где стоит единственный аппарат на несколько районов.

«В наш ЦСМ обращаются не только жители Балыкчи, но и Тонского, Иссык-Кульского, Кочкорского районов из-за отсутствия флюороаппаратов в их поликлиниках. Поэтому возникает такая большая очередь», — отметила директор.

Она также прокомментировала состояние молодого человека, которому стало плохо: «У него ОРВИ. Его завели к врачу, осмотрели, дали направление на лечение. Сейчас он себя чувствует хорошо».