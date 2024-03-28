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Происшествия

ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ГОВД отпустили под подписку о невыезде

Бывший начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев, подозреваемый в автонаезде на девочку, отпущен из-под ареста под подписку о невыезде. Решение принял Городской суд.

Производство по уголовному делу в отношении обвиняемого прекращено в связи с примирением сторон.

Известно, что ходатайство о прекращении уголовного дела внесла потерпевшая сторона.

Решение также принято судом в связи с тем, что Бектур Осмонбаев был обвинен в совершении преступления, которое «относятся к категории менее тяжких».

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев. Позднее отец отказался от претензий и отозвал заявление.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290052/
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