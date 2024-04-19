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Общество

В Балыкчи открылся ЦОН нового формата

В Балыкчи состоялось открытие центра обслуживания населения (ЦОН) нового формата. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Новый ЦОН предоставляет услуги по паспортизации. В нем созданы все условия для получения документов: отделы регистрации населения и актов гражданского состояния, касса, нотариус, фото, зал ожидания, комната матери и ребенка, видеонаблюдение.

Центр оснащен автоматизированными информационными системами (АИС). Общая площадь здания составляет 213 квадратных метров.

Центр является одним из крупнейших в Иссык-Кульской области и рассчитан на обслуживание 350-450 граждан в день. Прием по электронной очереди. Обслуживать будут в общей сложности 13 сотрудников.

Также предусмотрены специальная рампа для людей с ограниченными возможностями, парковка, а городские транспортные коммуникации находятся в шаговой доступности.

Новый ЦОН расположен по адресу: улица Абдрахманова, 258 (рядом со зданием мэрии).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292025/
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В Балыкчи открылся ЦОН нового формата