В Бишкеке 4 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 15 часов 14 минут.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
У кого намечается той
Адилет Джанузаков
Родился 4 июля 1986 года во Фрунзе. Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.
Адилет Каржоев
Родился 4 июля 1988 года. Режиссер, продюсер.
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее
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