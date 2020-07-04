В Бишкеке 4 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 15 часов 14 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Адилет Джанузаков

Родился 4 июля 1986 года во Фрунзе. Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

Адилет Каржоев

Родился 4 июля 1988 года. Режиссер, продюсер.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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