Все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус

Все депутаты парламента, выявленные как контактные, сдали ПЦР-анализ на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в аппарате Жогорку Кенеша.

Уточняется, что, по предварительным данным, других инфицированных среди нардепов нет.

ПЦР-анализ сдают сотрудники аппарата и пресс-службы, кто продолжает работу в здании ЖК.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.

Коронавирусную инфекцию выявили и у четырех работников аппарата ЖК.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».