Все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус

Все депутаты парламента, выявленные как контактные, сдали ПЦР-анализ на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в аппарате Жогорку Кенеша.
Уточняется, что, по предварительным данным, других инфицированных среди нардепов нет.
ПЦР-анализ сдают сотрудники аппарата и пресс-службы, кто продолжает работу в здании ЖК.
Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.
Коронавирусную инфекцию выявили и у четырех работников аппарата ЖК.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».