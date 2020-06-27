На 93-м году жизни скончалась известный фармаколог Кыргызстана Мария Нанаева

На 93-м году жизни скончалась почетный академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Мария Нанаева.

Мария Нанаева внесла огромный вклад в совершенствование учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы.

Марию Нанаеву называют основоположником высокогорной фармакологии республике.

Под ее руководством защищены 10 кандидатских диссертаций, она является автором 5 монографий и учебных пособий, более 80 учебно-методических рекомендаций.

Свыше 200 научных трудов Мария Нанаева и ее ученики посвятили актуальным проблемам высокогорной фармакологии, работы эти известны далеко за пределами КР.