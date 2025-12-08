В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем

В ОВД Сокулукского района 4 декабря поступило сообщение о том, что в одном из домов села Ближний Арал скончалась гражданка К.Е., 1978 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе наружного осмотра на теле К.Е. обнаружены многочисленные синяки и кровоподтеки. Тело направлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти гражданки стали закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также раны в волосистой части головы, возникшие в результате нанесенных ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. В ходе следствия установлено, что телесные повреждения К.Е. причинил ее супруг, с которым они накануне совместно употребляли спиртные напитки.

В соответствии со статьей 96 УПК КР гражданин Е.Н., 1969 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания.