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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке милицейская машина нарушила ПДД. Патрульные разыскивают водителя

В Бишкеке милицейская машина нарушила Правила дорожного движения. Видео происшествия опубликовали на Telegram-канале «Короче».

На кадрах видно, что водитель Toyota с госномером MVD 192, двигаясь по улице Толстого, пересекает двойную сплошную и сворачивает на проспект Манаса.

В УПСМ 24.kg сообщили, что инспекторам дана ориентировка автомобиля. В настоящий момент устанавливается, к какому из отделов МВД относится автомашина. После того как водителя найдут, в управлении обещают составить в отношении него протокол и оштрафовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157616/
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