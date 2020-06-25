26 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак);

9.00-15.00 — отрезки улиц Токольдош, Менделеева, Октябрьской, переулок Токольдош;

12.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Иманалиева, Ормокеева, Вишневая, переулок Гвардейский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Древесной, Осмонкула, Айтматова, Тургенева, Куренкеева, переулок Узгенский;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

13.00-16.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га»;

10.00-13.00 — проспект Чуй, улица Алма-Атинская;

9.00-18.00 — вдоль БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского, жилмассив «Эне-Сай»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Коммунарова, Республиканской, Кулиева, Ладожской, Малышева, Варшавской, Багратиона, Минской, Ростовской, Баялинова, Щербакова, Кутузова, переулок Беломорский;

8.00-17.00 — отрезки улиц Талды-Суйской, Профсоюзной, Мессароша, Кайназаровой, микрорайон «Достук», новостройка «Керемет» (улицы Шаттык, Маданият, Кубаныч, Билим, Казыбек), переулки Ильменский, Темировский;

9.30-13.00 — отрезки улиц Туголбай Ата, Абрахманова. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы 60 лет СССР, лагерь, Интернациональная, Тогуз-Булак), Берлик (улицы Школьная, Парковая, Молодежная, Почтовая, 60 лет СССР, Фабричная, жилмассивы «32 га», «40 га»), Аламедин (улицы Набережная, Заречная, Чапаева, Алматинская, Гидростроительная, Панфилова), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), Нижняя-Ала-Арча (улицы Заводская, Школьная, Панфилова, Кыргызская), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

9.00-12.00 — села Джаны-Пахта (улицы Ат-Башинская, Полевая, Молодежная, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Ат-Башинский, Садовый);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Северная), Военно-Антоновка (улица Токтогула), Шалта (улицы Жусупбека, Шукуралиева), Сокулук (улица Индустриальная, Алма-Атинская, Белинского, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Шамши, Кайназаровой), город Шопоков (улицы Кирова, Чехова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Первомайская), Крупское (хутор), Беловодское (улица Ленина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан, Новониколаевка (улицы Западная, Ленина, Центральная, Зеленая, Комсомольская, Пушкина, Луговая, Советская, Школьная, Свердлова, Пионерская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Комсомольская, Масалкина, Ленина, Мичурина, Верхняя, Советская, Исмаилова, Подгорная, Фабричная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон), села Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Джерказар (улица Шопокова), Сарыжон (улица Сарыжон), Ленинское (улицы Садовая, Полевая, Молодежная);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — село Калиновка (улица Комсомольская, кошары).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — город Ош (улицы Мамырова, Курчатова, Салиева, Атабаева, Закирова, Алиева, Молдо Нияза, Аматова, Санкт-Петербургская), сельские управы Жазы, Тобо—Коргон, Нур-Абад, села Гайрат, Тутзар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айырма, Вахым, Коен.

4 Баткенская область Баткенская область