24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, 8, 10, 12, улица Ахунбаева, 144;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Сары-Учкун, Ак-Булак, Кара-Булак, Туюк-Жар), «Рухий-Мурас», отрезки улицы Горького, проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Жибек Жолу, 224, проспект Чуй, 151;

9.30-14.00 — отрезок улицы Огонбаева, переулок Таллинский;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сары-Булун, Сандык-Тор, 17-я, 18-я), «Ынтымак» (улица Гаражная);

13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Фрунзе, Кирова. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Ай-Кол», села Восток (улицы Береговая, Ленина, 2), Берлик (улицы Школьная, 60 лет СССР, Молодежная, Фабричная), Гроздь (улица 60 лет Октября), Байтик (верхняя часть), Кашка-Суу, Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Скворцова), Октябрьское (улицы Молодежная, Шопокова, Киевская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Нижне-Чуйское (улицы Фрунзе, Саратовская), Военно-Антоновка (МТФ), Кызыл-Туу (улицы Бекбоева, Табышалиева);

9.00-18.00 — Шопоков (улицы Промышленная, Космонавтов, Репина, Советская, Шопокова, Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Школьная, Калинина, Московская, Западная, Дзержинского, Ново-Аларчинская, Некрасова, Новая, Первомайская, Победы, Кирова, Чехова, Достук, Линейная, Тургенева, Степная, переулок Зеленый), село Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Ленина, Восточная), Беловодское (улица Ленина, 96, 98, 104, 108), Ак-Суу (улица Ленина), Садовое (улицы 1 Мая, Степная, Пионерская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сары-Булак (улица Шопока Баатыра), Степное, город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 42, 43, Карабалтинская, Пионерская, «Квартал ковровщиков»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (район фабрики, базара, айыл окмоту);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Шевченко, Атая), Люксембург (улицы Ваккера, Строительная, Железнодорожная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Бешим (школа), Советское (улицы Ленина, Восточная, Кольбаева).

3 Ошская область Ошская область