Угрозы, штрафы и долги. Рестораторы Бишкека на грани банкротства

Рестораторы Бишкека просят амнистировать задолженности по налогообложению за период с 18 марта по 1 июля 2020 года. В марте из-за COVID-19 начался резкий спад торговли, многие рестораны не смогли вовремя рассчитаться по кредитам, оплатить коммунальные услуги и аренду.

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Потом был длительный карантин, закрытие границ и, как следствие, дефицит продуктов.

Из-за пандемии коронавируса многие рестораторы приостановили свою работу и оказались в долговой яме.

О кризисе в бизнесе 24.kg рассказала управляющая группой ресторанов в Бишкеке Индира Джапаркулова.

Кто не заплатит — отключим свет

Первым пострадало оборудование. Индира Джапаркулова рассказывает, что в нескольких ресторанах из-за резкого скачка напряжения сгорели холодильники и морозильники, когда электричество отключили за неуплату. Но самая существенная статья расходов — это налоговые платежи.

«Налоговые органы под угрозой введения штрафных санкций и арестов счетов потребовали выплатить за март полные суммы. Сейчас говорят, что с 1 июля начнут применять все штрафные санкции. Коммунальщики тоже присылают «письма счастья» с уведомлением об отключении электричества или водоснабжения, если мы не погасим задолженности в трехдневный срок», — говорит Индира Джапаркулова.

Задолженности растут и по кредитам. Большинство коммерческих банков предоставили отсрочку выплат по основной сумме и процентам на три месяца, но никто не знал, что кризис затянется так надолго.

Теперь банки требуют выплатить проценты, а с июля/августа придется основной долг по кредиту погашать плюс проценты. Надо выплачивать и долг за предыдущие месяцы. Индира Джапаркулова

По ее словам, в нынешней ситуации такие суммы становятся неподъемными.

Жизнь по новым правилам

По финансовым затратам запуск бизнеса после длительного застоя сопоставим с открытием нового предприятия. Ремонт и запуск вентиляционной системы, холодильного и другого оборудования, закупка продуктов — счет идет на тысячи долларов.

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«Уходит от $5 до $10 тысяч. А денег нет, все это приходится делать в долг. Нужно также соблюдать санитарные нормы. Два метра между гостями — сразу проблема. Столы шириной 90 сантиметров . Как посадить гостей? Что делать? Новую мебель покупать — денег нет. Еще надо и расстояние между столами сохранить, а как, если не позволяет площадь?» — рассказывает ресторатор.

Если эпидемиологическая ситуация в стране к сентябрю не улучшится, владельцам ресторанов и кафе понадобится минимум год, чтобы снова встать на ноги.

Несмотря на все финансовые проблемы, Индира Джапаркулова приняла решение временно закрыть свои рестораны — здоровье нации важнее.

«Сегодня очень большое количество зараженных коронавирусом. Я приняла решение. Потому что не хочу участвовать в массовом самоубийстве. Даже если мы, рестораторы и наши сотрудники, соблюдаем дистанцию и предписания, посетители не следуют этим правилам», — заключила она.

Фото Индиры Джапаркуловой. Ресторан пришлось временно закрыть

Согласно опросу Ассоциации «Хорека Клуб» среди 86 управляющих и владельцев отелей, гостевых домов, кафе и ресторанов, кредиты или ипотеку имеют 65,8 процента опрошенных.

Обязательства по налогам, коммунальным услугам, аренде и заработной плате:

менее 100 тысяч сомов — 15,2 процента;

от 100 до 300 тысяч — 33,7 процента;

от 300 до 500 тысяч — 10,5 процента;

от 500 до 700 тысяч — 11,6 процента;

от 700 до 900 тысяч — 7 процентов;

более 900 тысяч — 22 процента.

Чем может помочь государство?

Владельцы ресторанного бизнеса обратились к правительству. Они просят ввести отсрочку на оплату налога на прибыль, НДС, социальных отчислений, подоходного налога, налогов на контрактной основе, налога с продаж до четвертого квартала 2020 года.

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Кроме того, рестораторы просят внедрить программу льготного кредитования субъектов предпринимательства.

Для более безболезненного возобновления деятельности владельцам бизнеса нужна также отсрочка по оплате аренды за государственные земельные участки и помещения.

Правительство обещало льготы и отсрочки по оплате коммунальных услуг, однако на деле этого нет.

Бизнесмены просят власти ввести льготы до четвертого квартала 2020 года и снизить оплату за электроэнергию для коммерческих структур до 0,75 сома за киловатт до конца года.

Принять адекватные и выполнимые правила санитарной безопасности — это еще одна просьба владельцев ресторанного бизнеса. Нынешние требования, по их словам, выполнить почти невозможно. Работать при таких условиях и отдавать всю выручку на оплату штрафов, тоже мало кто хочет. Нужны четкие, согласованные меры.

А пока алгоритмы, которые разрабатывают чиновники, приносят предпринимателям только проблемы, и никакой пользы.