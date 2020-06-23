Новых случаев заражения коронавирусом в Жогорку Кенеше не выявили. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

Сотрудники аппарата и пресс-службы работают дистанционно. ПЦР-анализы сдали все контактные лица как среди работников ЖК, так и среди народных избранников. На карантин закрывать здание «Белого дома» не планируют, но журналистов и посетителей пускать не будут. Пленарные заседания пройдут по графику с включением трансляции. Те парламентарии, у которых ПЦР-анализ показал отрицательный результат, выйдут на работу.

Отметим, что не все нардепы сдали тесты. Некоторые отказались, объяснив тем, что с зараженными не контактировали и симптомов у них нет.

Ранее коронавирус подтвердили у члена фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова. Он заразился COVID-19 и контактировал практически со всеми коллегами за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Инфицирован также лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

В «Бир Боле» и СДПК сведения о заболевших депутатах фракций не подтвердили.

Информацию о зараженных отказалась предоставлять пресс-служба парламента, сославшись на ее конфиденциальность. Минздрав и республиканский штаб постоянно напоминают, что все зараженные должны сообщать данные о контактах. Эта информация нужна, чтобы установить круг общения и на ранней стадии выявить тех, кто мог заразиться.

18 июня коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. 22 июня COVID-19 подтвердили у трех сотрудников аппарата парламента.