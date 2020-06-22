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Общество

Учителя в Бишкеке не получили отпускные. Денег нет

Учителя столичных школ жалуются, что им до сих пор не выплатили отпускные. Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев объяснил 24.kg причину.

Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло решение о повышении заработной платы педагогам.

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«Тогда мы сразу подняли вопрос, что в городском бюджете не предусмотрено средств на эти цели, и попросили предусмотреть их в республиканском, чтобы потом выплатить их местной казне в виде целевых трансфертов. Но вопрос не решен. Кабмин решил выделить ссуду. Однако мы должны понимать, что, принимая ее, мы обязаны будем потом вернуть ее. У города нет таких ресурсов. Депутаты БГК не дают согласие на получение этой ссуды», — отметил Алмаз Бакетаев.

Он добавил, что на повышение заработной платы из городского бюджета уже выплачено около 300 миллионов сомов. «Мы могли направить их на отпускные. Чтобы выплатить их всем учителям, необходимо более 250 миллионов сомов. Мы сейчас стараемся постепенно выплачивать за счет мизерных поступлений в бюджет», — подчеркнул первый вице-мэр.

Добавим, что за счет местного бюжета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. Как отметили в Министерстве образования и науки, остальным работникам образовательных учреждений отпускные выплачены.

Напомним, что в мае у мэрии уже возникали проблемы с выплатой заработной платы учителям. Погасить задолженность удалось за счет поступления средств от проекта «Безопасный город».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156964/
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