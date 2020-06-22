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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Итоговая пресс-конференция спикера парламента может не состояться

Итоговая пресс-конференция спикера парламента Дастанбека Джумабекова может не состояться из-за эпидемии коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе торага.

По ее данным, обычно торага встречается с журналистами и отвечает на их вопросы после завершения сессионного года. Но в этот раз в привычный график могут быть внесены коррективы.

«Торага и его заместители сдали ПЦР-тесты на коронавирус, результаты отрицательные», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, коронавирус подтвердился пока только у двоих депутатов, один из которых Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19 и контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Имя и фамилию второго депутата парламент огласить не может, потому как это конфиденциальная информация. Не оглашается также, из какой он фракции.

Ранее сообщалось, что во фракциях «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и СДПК есть зараженные. Однако в «Бир Боле» эти сведения не подтвердили.

18 июня коронавирус был обнаружен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156961/
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