Без срока и стационара. Как людям с инвалидностью упростили жизнь

В Кыргызстане немного упростили жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Правительство изменило свое постановление «О медико-социальной экспертизе». Какие внесены новшества, изучила журналист 24.kg.

Первый шаг

Люди с инвалидностью неоднократно высказывали претензии к деятельности Медико-социальной экспертной комиссии. Критика звучала и с трибуны ЖК.

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) проводит экспертизу утраты трудоспособности, устанавливает факт наличия инвалидности и определяет потребности ЛОВЗ в мерах социальной защиты.

«Жалобы были в основном на излишнюю волокиту при освидетельствовании, на занижении группы инвалидности, отказы в ее продлении», — отметил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

Самым частым вопросом было, почему лица с ампутированными конечностями должны каждый раз проходить переосвидетельствование. Улукбек Кочкоров

В мае 2019 года в Минтруда создали межведомственную рабочую группу по пересмотру положения о порядке освидетельствования граждан на инвалидность. В нее вошли депутаты ЖК, организации, непосредственно представляющие интересы лиц с инвалидностью, заинтересованные госорганы.

Глава ведомства добавил, что изменения, внесенные в положение, затрагивают интересы более 20 тысяч человек.

«Надеюсь, что они максимально снизят коррупционные проявления при оформлении инвалидности и прохождении переосвидетельствования. Я, конечно, далек от того, что они полностью исчезнут. Все-таки есть человеческий фактор, низкая оплата труда МСЭК и сотрудников системы соцзащиты. Необходимо реформировать систему заработной платы, максимально внедрять достижения цифровизации. Наше министерство, в том числе медико-социальная экспертиза, готовы полностью перейти на цифровые технологии», — отметил Улукбек Кочкоров.

В том же Минздраве нет базы данных по выпискам, историям болезни, по всем обращающимся. Улукбек Кочкоров

«Цифровизацию задерживают другие госорганы, которые не могут предоставить нужную информацию в электронном виде», — добавил министр.

Бессрочная инвалидность

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Директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы Жаныл Акбаева отметила, что одно из важных новшеств — теперь для прохождения освидетельствования нет необходимости предоставлять талон о пребывании/проживании, который граждане получали в ОВД.

«Теперь человек может предоставить справку с места жительства, от домкома, председателя ТСЖ, айыл окмоту. Это также может быть направление врача ЦСМ, к которому приписан гражданин, в МСЭК», — отметила она.

Кроме того, в положении предусмотрели порядок заочного переосвидетельствования. «Если человек не может явиться на экспертизу в МСЭК по состоянию здоровья, проживает в отдаленной или труднодоступной местности, находится на лечении за пределами КР, он может предоставитьдокументы в комиссию. Но заочно возможно пройти только повторное освидетельствование», — отметила она.

Также расширен перечень заболеваний, с которыми граждане могут направляться на экспертизу без стационарного обследования.

«В основном включили заболевания центральной нервной системы с прогрессирующими изменениями. В стационар могут направить врачи при ухудшении состояния здоровья, тогда группа может быть пересмотрена. По 24 видам заболеваний продлены сроки повторного освидетельствования с 2 до 5 лет, в том числе для детей с синдромом Дауна и аутизмом. При этом после повторной психиатрической МСЭК им оформляется бессрочная инвалидность», — отметила она.

Впервые лицам с третьей степенью тугоухости, прошедшим освидетельствование после достижения совершеннолетия, будет присвоен статус «инвалид с детства». Это позволит получать им пособие по инвалидности в два раза больше. До внесения изменения у них был статус «инвалид от общего заболевания».

«Третья степень будет считаться с детства при наличии амбулаторной карточки с записями педиатров, и обязательно — КТ. Когда есть подтверждение, что это не приобретенное заболевание», — отметила она.

Людям, имеющим различные анатомические дефекты (в частности, ампутированную конечность, удаленные внутренние органы и другие), не придется ежегодно проходить переосвидетельствование.

«Мы этот вопрос отрабатывали с Минздравом. ЛОВЗ будут проходить диспансеризацию, находиться под патронажем, если будет ухудшение, врач может направить к нам. Перечень увеличен с 35 заболеваний до 60», — отметила она.

Это огромная победа

«Это первый документ, когда мы для наших детей с аутизмом добились значительного успеха в защите наших прав», — отметила председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке» Жылдыз Садыкова.

«Нас включили в категорию, которой не надо ложиться в стационар для переосвидетельствования. Это огромная победа. В силу специфики наших детей: отсутствие социального контакта, коммуникации, поведенческие расстройства — они тяжело переносят новую обстановку, людей. Родители жаловались, что ребенок, оставаясь в стационаре, за несколько дней терял навыки, которые нарабатывались месяцами, а то и годами», — отметила она.

Поэтому многие родители, даже если нужен документ об инвалидности, не оформляли ее. Жылдыз Садыкова

Она добавила, что и прохождение МСЭК было настоящим испытанием для большинства детей, потому что им приходилось контактировать с посторонними. «Что сейчас дают инвалидность сразу на пять лет, а потом бессрочно — это такая огромная помощь», — добавила Жылдыз Садыкова.

Получится ли новому положению на самом деле упростить все процедуры для людей с инвалидностью, покажет время. Потому что, каков бы не был документ хорош, исполняют его люди.