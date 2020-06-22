У двоих сотрудников аппарата Жогорку Кенеша выявлен коронавирус. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата парламента Алмазбек Сабырбеков.

По его словам, заболевшие находятся в больнице. Среди тех депутатов, кто уже сдал ПЦР-анализ, заболевших пока нет. Тестирование продолжается. «Белый дом» закрыт для журналистов и посетителей.

В пятницу 19 июня стало известно, что член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19. Он контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Бейшеналы Нурдинов пришел в парламент 10 июня вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром.

18 июня стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.