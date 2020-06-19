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Общество

В Бишкек из Египта вернулись 47 граждан Кыргызстана

В Бишкек из Египта вернулись 47 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, кыргызстанцы на чартере египетской авиакомпании Air Cairo прибыли из Каира в международный аэропорт Алматы, из которого вывезены на специальном транспорте в Бишкек.

Уточняется, что вернулись 26 студентов и 21 гражданин, ранее выехавшие в Египет с туристическими и частными целями.

Все пассажиры в установленном порядке будут помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156637/
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