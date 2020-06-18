МКП направила письмо президенту по поводу скандалов в профсоюзе

Международная конфедерация профсоюзов призвала Сооронбая Жээнбекова создать необходимые условия для невмешательства милиции во внутренние дела ФПК. Об этом сообщается в письме, которое предоставили 24.kg в профсоюзе.

По словам генерального секретаря МКП Шаран Барроу, с февраля проходят следственные мероприятия, допросы и провокации. Несколько заседаний профсоюза сорваны. «Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении отдельных членов ФПК и должностных лиц профсоюзов, а также проведены обыски их личных домов и квартир», — говорится в письме.

Уточняется, что 3 июня Рысгуль Бабаева исполняющая обязанности президента ФПК доставлена на допрос в бишкекское отделение милиции. 17 июня районный суд постановил поместить под домашний арест Канатбека Осмонова.

Отмечается, что другие члены совета профсоюза опасаются, что они станут следующими. Также генеральный секретарь сообщила: у них есть основания полагать, что нападения являются намеренным злоупотреблением со стороны законодательной власти в интересах отдельных лиц.

Уважаемый президент, профсоюзы в соответствии с Конвенцией Международной организации труда (МОТ), ратифицированной вашей страной в 1992 году, организуют свою деятельность и принимают решения в соответствии с внутренними правилами, без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов. К сожалению, сегодня это не гарантировано в Кыргызстане. Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу

«Мы настоятельно призываем вас принять меры для немедленного прекращения вмешательства во внутренние профсоюзные дела и преследования отдельных членов и лидеров профсоюзов», — написала она.

В МКП сообщили, что проинформируют МОТ и ЕС о нарушении прав профсоюзов в стране и будут готовы поддержать официальную жалобу ФПК, а также использовать и другие доступные международные механизмы в целях обеспечения соблюдения свободы объединения в стране, в законодательстве и на практике.