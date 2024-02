Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР

Коалиция из восьми международных правозащитных организаций написала открытое письмо ЕС, в котором подчеркивает беспрецедентные угрозы, с которыми сталкивается гражданское общество в Кыргызстане в связи с приближающимся принятием законопроекта об «иностранных представителях».

Законопроект планируется рассмотреть в парламенте Кыргызстана сегодня, 14 февраля. Правозащитники призывают официальных лиц, институты и государства — члены ЕС предпринять решительные действия для защиты гражданского общества Кыргызстана и не дать республике вступить на тот же опасный путь, что и Россия, где аналогичное законодательство систематически используется, чтобы дискредитировать, запугать и заставить замолчать НКО.

Совместное письмо подписали Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, People in Need, Helsinki Foundation for Human Rights, Front Line Defenders, а также Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) в рамках Обсерватории по защите правозащитников.

Как отмечается, несмотря на заключения национальных и международных экспертов о несовместимости законопроекта с международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека, а также неоднократную критику со стороны международного сообщества, власти, похоже, намерены продолжить реализацию этой ошибочной и опасной инициативы. Если законопроект будет принят, он будет иметь потенциально катастрофические последствия для прав человека, свободы СМИ и других некоммерческих организаций в стране.

Подписавшие письмо организации приветствуют активную позицию ЕС в отношении законопроекта об «иностранных представителях» в Кыргызстане и высказанные им опасения. Однако, поскольку законопроект близок к окончательному принятию, они призывают ЕС использовать все имеющиеся рычаги для усиления своего послания в отношении законопроекта и широкой кампании против независимых представителей гражданского общества и СМИ в стране. Они подчеркивают важность защиты будущего гражданского общества в Кыргызстане и поддержания доверия к партнерству ЕС с этой страной, основанному на ценностях, на фоне углубления связей между ЕС и Центральной Азией.

Авторы также подчеркивают, что принятие законопроекта об «иностранных представителях» может повлиять на положение гражданского общества в других странах Центральной Азии, придав этому вопросу региональное значение.

Правозащитные организации призывают Евросоюз рассмотреть:

приостановление торговых преференций Кыргызстана в рамках схемы GSP+ ЕС. Как бенефициар этой схемы Кыргызстан обязан эффективно выполнять Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и другие международные договоры по правам человека в обмен на преференциальный доступ к рынку ЕС. Поскольку законопроект об «иностранных представителях» далеко не соответствует стандартам МПГПП, такой шаг был бы уместен и оправдан. Он также соответствовал бы рекомендациям, содержащимся в резолюции Европейского парламента по Кыргызстану, принятой в июле 2023 года.

отсрочку подписания и ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС — Кыргызстан (EPCA). Ожидается, что это соглашение, которое значительно углубит политические и экономические связи, будет подписано в ближайшее время. Учитывая сильный акцент EPCA на общих ценностях, демократии, верховенстве закона и правах человека, продвижение вперед в его подписании в то время, когда продвигается репрессивный проект закона об НПО и считается неизбежным усиление репрессий на гражданское общество, послужит неверным сигналом для правительства Кыргызстана.

принятие других конкретных мер, чтобы продемонстрировать, что дальнейшее сотрудничество не может продолжаться, если проект закона об «иностранных представителях» будет принят и текущая кампания против независимого гражданского общества и СМИ продолжится. Меры могут включать в себя приостановку запланированных совместных мероприятий и инициатив с правительством, замораживание финансовых ассигнований, выделенных на поддержку государственных программ, а также приостановку выдачи шенгенских виз лицам, принимающим решения, участвующим в разработке и поддержке законопроекта к чему ранее призывали представители местного гражданского общества. Хотя сотрудничество ЕС с Кыргызстаном служит различным целям, крайне важно, чтобы вопросы прав человека находились в центре всего взаимодействия с правительством. ЕС должен дать понять, что реализация подобных инициатив, таких как проект закона об «иностранных представителях», противоречит его фундаментальным ценностям и приоритетам партнерства с Кыргызстаном, что приводит к негативным последствиям для взаимоотношений.

Как отмечается в письме, последняя версия законопроекта, опубликованная на сайте парламента перед вторым чтением, остается по своей сути репрессивной. НПО, получающие любую поддержку из иностранных источников и занимающиеся широко определенной в законопроекте политической деятельностью, должны будут регистрироваться под стигматизирующим ярлыком «иностранных представителей». Их включат в публичный реестр и обяжут использовать этот негативный ярлык во всех распространяемых материалах. Группам, не прошедшим регистрацию, грозят жесткие санкции: Министерство юстиции может приостановить их деятельность на срок до шести месяцев без одобрения суда, а затем обратиться в суд с ходатайством о закрытии организации.

Согласно законопроекту, власти получат широкие полномочия по надзору за деятельностью НКО, доступу к их внутренним документам, посещению любых их мероприятий и проведению интрузивных проверок на предмет соблюдения устава и использования средств. Кроме того, закон вводит новые, нечетко сформулированные положения Уголовного кодекса, согласно которым представителям НКО грозит до пяти лет лишения свободы за причинение существенного вреда правам граждан, обществу или государству, а также за побуждение граждан к отказу от исполнения гражданских или должностных обязанностей.

Хотя инициаторы законопроекта об «иностранных представителях» заявляют, что он направлен на обеспечение прозрачности НКО, это не является законным основанием в соответствии с международным правом в отношении прав человека для наложения на них чрезмерных ограничений. Также очевидно, что это не истинная цель законопроекта. НПО уже подвергаются тщательному государственному надзору и регулярно отчитываются о своей деятельности и финансах перед различными государственными органами, а информация об источниках и использовании финансирования находится в открытом доступе. Вместо этого законопроект, как представляется, в первую очередь предназначен для давления на группы, которые внимательно изучают, критикуют и выступают за улучшение государственной политики и законодательства, в ущерб всему сектору гражданского общества.

Сторонники закона проводят организованные клеветнические кампании против правозащитников, независимых журналистов и других представителей гражданского общества, представляя их как угрозу национальной безопасности и обвиняя в пропаганде «нетрадиционных» ценностей и распространении «ложной» информации о ситуации в стране.

«Продвигая законопроект об «иностранных представителях», власти наносят ущерб гражданам. Вместо того чтобы повысить прозрачность НПО, он подорвет важнейшую роль гражданского общества не только в поддержке уязвимых групп населения, но и в обеспечении прозрачности и подотчетности государственного сектора. Наблюдательные органы уже предупредили о значительном снижении прозрачности государственного управления в Кыргызстане, что препятствует выявлению правонарушений и повышает коррупционные риски. Это негативно сказывается на инвестициях, в том числе иностранных, а также на экономическом росте и благосостоянии страны», — подчеркивается в письме.

Данный законопроект является частью тревожной тенденции, в рамках которой власти Кыргызстана активизировали усилия по подавлению свободы слова, ограничению доступа к информации и препятствованию гражданской активности.

Сюда входят и другие ограничительные законодательные меры, направленные против НПО и СМИ, рейды и давление на независимые СМИ, а также произвольные аресты и преследование журналистов, блогеров и активистов. Последние события усилили эти опасения: на прошлой неделе суд вынес решение о закрытии независимой медиаорганизации Kloop, а офис 24.kg остается опечатанным в ходе продолжающегося уголовного расследования. В январе 2024 года одиннадцать нынешних и бывших сотрудников Temirov Live, известной своими разоблачениями коррупции на выcшем уровне, были арестованы по сомнительным уголовным обвинениям и по-прежнему находятся в предварительном заключении. Кроме того, проект закона о СМИ, также находящийся на рассмотрении в парламенте, значительно расширит контроль государства над СМИ и затруднит работу независимых изданий в стране.

В этом контексте законопроект об «иностранных представителях» вызвал тревогу среди групп гражданского общества в Кыргызстане. Если закон вступит в силу, сотни, если не тысячи групп, получающих иностранное финансирование и занимающихся законной деятельностью, направленной на развитие общественного диалога и совершенствование национального законодательства, политики и механизмов защиты, окажутся перед сложным выбором. Им придется выбирать: регистрироваться в качестве «иностранных представителей» и подчиняться стигматизирующему и чрезмерному государственному контролю, отказываться от регистрации и рисковать приостановкой деятельности и возможной ликвидацией либо превентивно прекратить свою деятельность.

«Президент Садыр Жапаров отверг критику законопроекта об «иностранных представителях» как попытку «вмешательства во внутренние дела». Однако российский опыт служит суровым напоминанием о том, какие серьезные последствия может иметь подобное законодательство, и подчеркивает необходимость для ЕС рассмотреть эту инициативу как вопрос, вызывающий прямую, законную и серьезную международную обеспокоенность», — подчеркивают правозащитные организации.