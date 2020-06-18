Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт изучают эксперты

Один из содержащихся в ИВС ГУВД Бишкека пожаловался на пытки. Об этом мужчина сообщил сотрудникам Национального центра по предупреждению пыток.

По словам правозащитников, он утверждает, что его избили сначала при задержании. Пытки продолжились в опорном пункте в микрорайоне «Джал», куда его доставили. Мужчину били, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал.

«По его словам, милиционеры надевали пакет на голову и душили, били по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой. Всех пытавших его сотрудников, как утверждает заявитель, он может опознать», — рассказали сотрудники центра.

Уточняется, что задержанный, когда его вывезли на санкцию, в знак протеста порезал руки. «Заявление с соответствующими материалами будет передано в органы прокуратуры для дальнейшей проверки», — отметили в НЦПП.