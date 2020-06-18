Не поддерживать скандальную поправку об НКО призывают депутатов 175 организаций

К депутатам парламента обратились представители 175 НПО с просьбой не поддерживать скандальную поправку, обязывающую некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования.

По мнению правозащитников, законопроект, который с упорством продвигается инициаторами, противоречит инициативам президента в направлении развития институтов гражданского общества в Кыргызстане, что нашло отражение в Национальной стратегии устойчивого развития КР 2018 — 2040 годы.

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«Истинная цель депутатов-инициаторов — это дискредитировать и демонизировать те организации, которые выступают против несправедливых законов и государственных практик, бросают вызов коррупции, требуют справедливости, равноправия, достойного обращения и свободы. Все обвинения в адрес НКО со стороны инициаторов законопроекта не только необоснованные и надуманные, но и являются намеренным введением в заблуждение, учитывая то, что за все годы независимости Кыргызстана не было ни одного факта использования НКО во вред Кыргызстану. Мы твердо убеждены в том, что организации, представляющие угрозу национальной безопасности, должны выявляться по факту нарушения Конституции Кыргызской Республики и соответствующего ей законодательства КР, а не путем установления бюрократических барьеров и тотальных проверок законопослушных НКО», — говорится в обращении.

Мы, лидеры и активисты общественных организаций Кыргызстана, выражаем решительный протест против развязанной инициаторами кампании по дискредитации деятельности неправительственного сектора и голословных обвинений. Лидеры НПО Кыргызстана

Гражданские активисты отмечают, что законопроект пронизан идеей о том, что «иностранная помощь для НКО — это дестабилизирующая сила, угрожающая Кыргызстану». Однако самая большая часть иностранной помощи Кыргызстану предоставляется через государственные органы. Уточняется, что с момента получения независимости Кыргызстан принял иностранной помощи более чем на $9 миллирадов, из которых 70 процентов — это кредиты, коэффициент внешнего долга составляет 60 процентов ВВП страны.

На сегодня госдолг составляет более $4 миллиардов.

Правозащитники заявляют, что деятельность НКО находится в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и продиктована интересами защиты прав человека и построения демократического правового государства, целями, установленными Конституцией.

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А настойчивое продвижение дискриминационного закона о дополнительной искусственной отчетности, вызывающего неприятие как самих НКО, так и обоснованную критику международных экспертов за значительные отступления от признанных стандартов в области прав граждан на объединение, несомненно, окажет крайне негативное влияние на демократическое развитие страны.

«Мы считаем, что данный законопроект несет в себе угрозу безопасности нашей стране, так как противоречит Конституции Кыргызстана», — подчеркивают в своем обращении представители гражданского сектора.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.