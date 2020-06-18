Дильробо с покрышками на шее. О жалости к мужу и наказании, которое его ждет

Нашумевшее видео из села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области, где на плечи 47-летней женщины, инвалида второй группы, муж повесил покрышки, груженные кирпичами, и бил ее по лицу, шокировало общественность.

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Очередной резонансный случай заставил высказаться всех — правозащитников, юристов, депутатов парламента. Отреагировали даже чиновники из правительства. Все без исключения выступили с осуждением. Домашнего тирана потребовали привлечь к ответственности по всей строгости закона. Несмотря на то что потерпевшая написала встречное заявление и просит простить мужа, милиция начала досудебное производство по статье «Истязание» УК КР.

В том, что мужчина должен быть наказан, не сомневается никто. Смогут ли сотрудники правоохранительных органов довести расследование до логического конца?

Палка о двух концах

После того как милиция начала разбирательство, родственники потерпевшей (ее зовут Дильробо) признали: муж избивал ее постоянно. Доходило до абсурда — не так посмотрела, не туда встала, не там села. «Это родня мужа заставила ее забрать заявление», — рассказала сестра Дильробо.

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Никто не удивился, когда жертва домашнего насилия отозвала свое заявление на тирана. Слишком сильно у нас давление родственников любого калибра, вмешивающихся в чужую семью с советами и рекомендациями. Сама Дильробо тоже попросила не лезть в ее семью. Она также отказалась от помощи правозащитников и юристов.

Спустя время ее родные также поменяли позицию и принялись твердить о добром, хорошем, но вспыльчивом зяте.

Директор реабилитационного центра «Каниет» в Джалал-Абадской области Гулмайрам Аттокурова рассказала, что специалисты организации не смогли встретиться с пострадавшей. В милиции жертва семейного тирана объяснила почему.

Я не хочу, чтобы муж сидел в тюрьме. Дильробо

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что поведение пострадавшей вполне естественно — муж единственный кормилец, идти ей некуда и жить не на что, остается терпеть.

«Я больше чем уверена, что этот изверг регулярно устраивал такие экзекуции, просто в этот раз видео попало в Сеть и вызвало сильный резонанс. А на это он не рассчитывал. Однако если вы думаете, что его осудят, то глубоко заблуждаетесь, и причина тому — несовершенство нашего уголовного законодательства», — сказала юрист.

Чтобы искоренить семейное насилие, надо менять мировоззрение женщин. Клара Сооронкулова

Она полагает, что дело, открытое по статье «Истязание», вероятнее всего, прекратят ввиду отсутствия состава преступления.

«Дело носит частно-публичный характер. Частный наполовину, потому что мы говорим о семейном насилии, и оно классифицируется согласно новому уголовному законодательству как проступок, а не как уголовное деяние, и в нем фигурируют члены семьи. Публичным дело стало после обнародования видео в Сети. Но осудить подозреваемого именно по статье «Истязание» можно только в том случае, если будет доказано, что издевательства были регулярными. Иначе он даже оштрафован не будет, поскольку жена забрала заявление», — пояснила Клара Сооронкулова.

С ней не согласен юрист Замир Жоошев. Он утверждает, что это дело не может быть прекращено, даже при учете факта примирения сторон.

«Преступление должно быть расследовано, а затем передано в суд. Суд может выбирать одно из видов наказания: исправительные работы, штраф или лишение свободы до 2 лет 6 месяцев. Конечно же, два с половиной года — это мягкое наказание. Но его можно ужесточить, если установить, что факты насилия случались и ранее в этой семье», — отметил Замир Жоошев.

Наказать, нельзя прощать

За истерзанную в Сузаке женщину заступился и депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов. Он за то, чтобы дела подобного рода не прекращались, даже если женщины сами идут на попятную, поддавшись уговорам, а чаще — давлению многочисленной родни супруга.

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«Если бы инициированный мной законопроект вступил в силу, это помогло бы исключить любые встречные заявления и понятие «примирение сторон», — сказал Исхак Пирматов.

Кстати, он предлагает ряд поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, ужесточающие наказание за применение насилия в отношении членов семьи. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Верхи не могут и не хотят

Однако правительственные чиновники против радикальных мер, о которых говорит Исхак Пирматов.

По мнению кабмина (оно отражено в заключении к пакету изменений, предложенных депутатом), инициируемые поправки противоречат принципам уголовного законодательства.

В правительстве считают, что человек не может быть признан виновным и подвергнут более высокой мере наказания лишь за то, что стороны находятся в брачных (родственных) отношениях.

«Другими словами, социальный статус лица не может быть критерием для определения его вины», — говорится в заключении правительства.

В кабмине отмечают, что в Уголовном кодексе есть статьи, отягчающие наказание за преступления, совершенные в отношении людей, находящихся в материальной, служебной или иной зависимости от виновного. Чиновники ссылаются и на другие нормы УК и УПК, которые призваны наказывать, совершивших противоправные деяния, в том числе в отношении своих домочадцев.

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Напомним, это заключение родилось в недрах кабинетов профильных министерств при премьерстве Мухаммедкалыя Абылгазиева. Но он отправился в отставку, а новый глава кабмина Кубатбек Боронов поспешил заверить, что расследование трагедии в Сузаке проконтролирует лично, и виновный не избежит заслуженного наказания.

Однако эксперты утверждают, что громкие заявления высокопоставленных чинов о взятии под контроль хода расследования женщинам, страдающим от домашней тирании, не помогут. Необходим государственный подход, чтобы искоренить из сознания представительницы слабого пола комплекс жертвы.

Пока наши милиционеры, в подавляющем большинстве мужчины, заламывают руки борющимся с семейным насилием, суды покрывают провокаторов, женщина так и остается загнанной в угол, запуганным и истерзанным существом без права на защиту своего достоинства.