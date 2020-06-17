Управление Налоговой службы СЭЗ «Бишкек» закрыли на карантин

У одного из сотрудников управления Налоговой службы СЭЗ «Бишкек» выявили коронавирус. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГНС.

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По данным ведомства, управление закрыли на карантин.

«Зараженного госпитализировали, у остальных сотрудников взяли анализы, у всех они вышли отрицательными. Тем не менее всех работников перевели на дистанционный режим, чтобы исключить все риски распространения заражения», — рассказали в Налоговой службе.

На 17 июня в Кыргызстане выявили 2 тысячи 562 случая инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 901.