Родственникам для посещений колоний справки об отсутствии коронавируса не нужны

От родственников заключенных, желающих получить свидание, справку об отсутствии коронавируса не требуют. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, им достаточно иметь маску и перчатки. На пропускном пункте у них измеряют тепловизором температуру и, если нет характерных симптомов, предоставляют свидание.

«Справку мы требует только при посещении Бишкекского СИЗО-1, потому что это полностью закрытое учреждение камерного типа. Документ должны предоставлять не только родные подследственных, но и адвокаты, и правозащитники. Это не наша прихоть. Таков приказ Генпрокуратуры», — пояснили в ГСИН.

В Госслужбе исполнения наказаний добавили — ограничений на посещение не вводится, свидания отменять не планируется.