В Бишкеке 8 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День увеличился до 15 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — проспект Чуй, 115, отрезки улицы Суворова, переулок Жданова, улица Руставели, 107;

9.00-18.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, 121, проспект Чуй, 151, 153, микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19, отрезки улиц Уметалиева, Чуй, Киевской, Нарвской, Профсоюзной, Месароша, Циолковского, Бакаева, Чукотской, 7-я линия, Юдахина, проспекта Чингиза Айтматова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Кулатова, Матросова;

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Республиканская, Азаттык, Жийдэлуу, Ай-Кол).

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Марат Шаршекеев

Родился 8 июня 1950 года. Президент Торгово-промышленной палаты КР.



Памятные даты

Запатентован пылесос

В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»).

В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

Фото из интернета. Пылесос Saturnas («Сатурн»), 1967 год

В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье. Этот необходимый предмет домашнего обихода постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического Труда Телегей Сагымбаева

Родилась 8 июня 1902 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Герой Социалистического Труда (1957).

В 26 лет стала хозяйкой отары тонкорунных овец. Из года в год в своих отарах, насчитывающих 700-800 голов, настригала с каждого животного по 5-6 килограммов первоклассной шерсти. Стала старшим чабаном племсовхоза «Кочкорка» Нарынской области.

Телегей Сагымбаева родила и воспитала 12 детей, за что удостоена высокого звания «Мать-героиня».

Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла в 1981-м.

Умер драматург Мырзабек Тойбаев

Родился 25 января 1935 года. Заслуженный деятель культуры, народный писатель КР.

Трудовой путь начал в 1958-м редактором радио, ответственным редактором студии Фрунзенского телевидения. Работал заведующим редакцией культуры и искусства Киргизской советской энциклопедии, главным редактором объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР, директором Дома актеров, литературным консультантом Союза писателей, президентом Ассоциации драматургов КР.

С 2006 года был президентом Ассамблеи деятелей культуры КР.

В 1963-м вышла в свет первая книга Мырзабека Тойбаева «Доброта». Его пьесы «Жаңы келин» («Невеста»), «Жоронун жоруктары» («Проделки Жоро») стали произведениями кыргызской классической драматургии.

Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова.

Умер 8 июня 2019 года.

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