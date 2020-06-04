Цифровизация. Торговые павильоны и магазины в Бишкеке получат QR-коды

Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека (УЗР) разработало систему кодов быстрого реагирования (QR-код) для объектов, расположенных на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, введя QR-код, специалисты управления смогут получить данные о земельном участке, его функциональном назначении, номер и сведения о сроке действия договора, арендаторе, платежах.

«Единая электронная система значительно сократит время, которое мы тратим на процедурные вопросы», — отметили в муниципалитете.

Проект запущен в пилотном режиме. QR-коды получат сначала торговые павильоны и магазины.

Кроме того, УЗР одним из первых интегрировало новую систему «Электронная повестка» на существующей базе автоматизированной информационной системы (АИС).

«Система позволяет автоматически формировать повестку заседаний комиссий по предоставлению прав аренды на земельные участки под объекты облегченного типа на основе поступающих заявлений в АИС. Эти технологии позволят рассматривать заявки горожан строго в порядке очереди и исключить коррупционные риски», — добавили в мэрии.