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Общество

Работникам мэрии ограничили использование личных авто. Как вам идея? Опрос 24.kg

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

По документу сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

  • каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;

  • во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;

  • служебные машины использовать только по работе.

Судя по всему, таким образом градоначальник планирует хоть как-то изменить ситуацию с пробками в Бишкеке. Инициатива, конечно, спорная. А как думают читатели 24.kg?

Как вы относитесь к ограничению использования личных авто?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293890/
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