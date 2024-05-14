Работникам мэрии ограничили использование личных авто. Как вам идея? Опрос 24.kg

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
По документу сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
-
каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
-
во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
-
служебные машины использовать только по работе.
Судя по всему, таким образом градоначальник планирует хоть как-то изменить ситуацию с пробками в Бишкеке. Инициатива, конечно, спорная. А как думают читатели 24.kg?