15:42
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Ограничение пользования личными авто сотрудниками мэрии читатели 24.kg одобрили

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Под ограничение попали сотрудники и руководители центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений.

Читайте по теме
Запрет на личное авто. Как в мэрии Бишкека исполняют приказ градоначальника

В частности, им теперь каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт. А служебные машины — только по работе.

Инициатива, конечно, спорная. А что о ней думают читатели 24.kg?

Всего в голосовании участвовали 1 тысяча 291 человек. Интересно, что 38 процентов заявили, что идею «поддерживаю, давно пора». «Главное, чтобы простым людям не запрещали», — поддержали их еще 3 процента проголосовавших.

Сомнения в ее эффективности для борьбы с пробками выразил 21 процента респондентов. Еще 19 процентов задались вопросом: «Кто и как это все будет контролировать?»

«Это какая-то дискриминация» — считают 10 процентов проголосовавших. Категорически против выступили только 2 процента респондентов.

Еще 2 процента заявили, что им все равно.

Такой же опрос мы провели и в нашем Telegram-канале. Результаты в итоге получились примерно похожими.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294285/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Работникам мэрии ограничили использование личных авто. Как вам идея? Опрос 24.kg
Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Обещал пригнать машины из Китая. Мошенник обманул бишкекчанина на $332,5 тысячи
Большинство читателей 24.kg считают, что троллейбусы в Бишкеке нужны
Нужны ли троллейбусы Бишкеку? Опрос 24.kg
Много ли в Кыргызстане праздников? Что думают читатели 24.kg
Завод по сборке автомобилей откроют в Нарынской области
Много ли в Кыргызстане праздников? Опрос 24.kg
Новый кроссовер Mazda CX-80 представили для европейского рынка
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
18 мая, суббота
15:19
Из-за ливней почти 70 тысяч граждан Узбекистана остались без света Из-за ливней почти 70 тысяч граждан Узбекистана осталис...
15:15
Экономике Кыргызстана будет нанесен урон, если иностранцы уедут
15:10
Кыргызстанцы не хотят работать чернорабочими, поэтому в стране наплыв мигрантов
15:04
Ограничение пользования личными авто сотрудниками мэрии читатели 24.kg одобрили
14:49
Кыргызстан и Китай хотят создать совместный инвестиционный фонд