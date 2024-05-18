Ограничение пользования личными авто сотрудниками мэрии читатели 24.kg одобрили

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Под ограничение попали сотрудники и руководители центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений.

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В частности, им теперь каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт. А служебные машины — только по работе.

Инициатива, конечно, спорная. А что о ней думают читатели 24.kg?

Всего в голосовании участвовали 1 тысяча 291 человек. Интересно, что 38 процентов заявили, что идею «поддерживаю, давно пора». «Главное, чтобы простым людям не запрещали», — поддержали их еще 3 процента проголосовавших.

Сомнения в ее эффективности для борьбы с пробками выразил 21 процента респондентов. Еще 19 процентов задались вопросом: «Кто и как это все будет контролировать?»

«Это какая-то дискриминация» — считают 10 процентов проголосовавших. Категорически против выступили только 2 процента респондентов.

Еще 2 процента заявили, что им все равно.

Такой же опрос мы провели и в нашем Telegram-канале. Результаты в итоге получились примерно похожими.