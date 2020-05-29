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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ООН проведет обучение сельских агрономов в регионах Кыргызстана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа проведут обучение сельских агрономов. Об этом сообщили в ООН.

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По ее данным, консультации проведут для 1 тысячи 110 фермеров в 40 селах Сузакского, Ноокатского, Ак-Талинского, Баткенского и Лейлекского районов, оказавшихся в уязвимой ситуации из-за вируса COVID-19.

«Также в рамках проекта запланировано содействие в продвижении сельских фермерских продуктов и урожая среди жителей крупных городов Кыргызстана. Каждая семья получила местные и гибридные сорта более 20 культур для посева на своих приусадебных участках и полях», — отметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154155/
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